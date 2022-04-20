離岸風電助攻 首季僑外投資金額翻倍增

經濟部投審會今 (20) 日公布首季僑外投資統計，雖然投資件數達約 562 件，年減 15.36%，但金額在丹麥商加碼增資彰芳離岸風場、日商日立投資取得永大 (1507-TW) 股權等大型投資案挹注下，金額年增 125.61%，達 27.47 億元 (約新台幣 824.13 億元)，顯示台灣投資環境仍維持熱絡。

投審會說明，首季僑外投資金額大增，主因是核准丹麥商 CI II CHANGFANG K/S 等以約 105.63 億元，對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場，此外，也核准日商日立製作所 (HITACHI, LTD.) 以約 246.73 億元取得永大約 3.79 億股等。

陸資來台投資方面，投審會首季共核准 13 件，年增 116.67%，不過金額因去年比較基期高年減 54.59%，達約 652.3 萬美元 (約新台幣 1.95 億元)，首季核准新南向國家來台投資則有 118 件，年減 8.53%，金額則較去年增加 56.58%，達 2.54 億美元 (約新台幣 76.33 億元)。

對外投資方面，投審會首季共核准 148 件，年增 62.64%，金額同步成長 67.39%，達 20.27 億美元 (約新台幣 608.28 億元)，主要是核准緯穎 (6669-TW) 增資美國子公司，此外，核准新南向國家投資件數則達 34 件、年增 25.93%，金額年減 15.51%，達約 7.19 億美元 (約新台幣 215.94 億元)。

對中國大陸投資則呈現件數減少、金額增加，投審會首季共核准 98 件，件數較去年同期減少 10.09%，金額則逆勢成長 31.83%，達約 8.45 億美元 (約新台幣 253.735 億元)。