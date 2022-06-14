經部鬆綁法規 盤點將擴大建置逾667槍充電樁

因應淨零碳排運具電動化轉型政策，繼交通部規劃在 2025 年前設立 6500 座充電樁後，經濟部能源局今 (14) 日表示，已鬆綁法規並重新盤點所屬單位業管場域，包含國營事業所轄場站、商業設施、會展中心、水利設施景點、工業區、科技產業園區等，預計擴大布建慢充 365 槍、快充 302 槍，合計逾 667 槍充電樁。

經濟部表示，去年規劃在經濟部所屬單位業管場域推動電動汽車公共充電樁設置，目標是在 2025 年前設置慢充 200 槍、快充 59 槍，但因應 2050 淨零排放，近期重新全面盤點合適的增設地點，並配合電動汽車發展，滾動式檢討目標量。

經濟部進一步表示，考量加油站是公共充電樁設置重要場站，已於今年 4 月 15 日修正發布「加油站設置管理規則」第 26 條，增訂設置電動汽機車電池充電服務設施等，不受加油站面積應有 1000 平方公尺以上之限制，在法規修正後，估有約 880 個加油站，可增加充電樁設置選擇，強化多角化服務與轉型。

經濟部說明，經盤點民間加油站已設置約 30 槍，在法規鬆綁後，旗下所屬的中油、台糖也分別調高設置量至 90 槍、80 槍，除加油站外，台電、台水也規劃在所轄場域合計設置 80 槍，另針對參訪人數較多的會展中心、熱門水利設施景點、工業區及科技產業園區，各規劃設置 66、37、13 槍。

此外，經濟部說，百貨公司、購物中心、大賣場、便利商店為吸引顧客，將充電當作加值服務也成為趨勢，目前由業者自行設置的數量已達 301 槍，預期商業設施充電設置需求仍將持續向上成長。