雄獅估疫後出國團費漲3-5成 沖繩旅遊4萬元起跳

旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (24) 日宣布，由於國內疫苗接種率提升，預料下半年有望開放國門，已開始規劃疫後出境旅遊產品，不過，由於機票、交通和住宿等成本增加，估未來一年內團體旅遊費用漲幅恐多達 30-50%，以國人最喜愛的日本為例，沖繩、九州團費將要 4 萬元起跳，東京、大阪也要 5 萬元以上。

雄獅指出，韓國、泰國、新加坡以及歐美多國皆已解除國境管制，凡完全接種疫苗的旅客即無須隔離，而國人最愛前往的日本也計畫於 6 月鬆綁國境管制，我國則是有望在下半年開放國門。

雄獅認為，我國初期可能有限度的開放旅遊，再逐漸達出入境免隔離的程度，預料旅客出國旅遊的習慣也將有所改變，據旗下欣傳媒 2022 旅遊觀光趨勢報告，旅客疫後選擇團體旅遊的比例提升 9%，包括小團旅遊、客製化包團等，顯示旅客希望旅行社協助代辦各項業務，為旅遊品質做好把關。

因此，雄獅接下來出境旅遊產品規劃包括當地導遊、司機至少接種 2 劑以上疫苗，或提供快篩 / PCR 陰性證明、入住國際品牌飯店或郊區渡假村、行程安排戶外及自然景點，並減少長時間在同一室內定點、參團人數不超過 20-28 人，以及巴士降運載 60-70% 等。

雄獅強調，於日韓泰美加多國有分公司備援，由專責人員緊急應變可提供即時協助，旅客出遊有保障。

不過，雄獅也提到，由於機票、交通、住宿等成本增加，預估未來一年內團體旅遊費用漲幅約 30-50%，以國人最喜愛的日本為例，沖繩、九州價格 4 萬元起跳，東京、大阪也要 5 萬元以上，而韓國團費漲幅約 30%，預估首爾 5 日團費約 4 萬元以上。