〈經濟部長談話〉2025年再生能源20%目標跳票 估2026年10月才能達到

政府訂定 2025 年能源轉型目標，估將再生能源占比拉升到 2 成，但近年台灣水電基本需求逐年成長，加上目標設定時空背景不同，經濟部長王美花今 (14) 日受訪時坦言，再生能源在 2025 年無法達到原訂 20% 的目標，依目前情況預期，最快 2026 年 10 月才可望達到。

依據蔡英文政府提出的非核家園、能源轉型目標，設定 2025 年燃煤占比將達 50%，天然氣及再生能源則各占 30%、20%，不過隨著近年用電需求大增、綠能建置進度落後，王美花證實，2025 年再生能源占比達 20% 目標將無法達成。

王美花強調，政府也並未放棄此一目標，會盡最大努力持續建置，包含增加離岸風電、太陽能等發電，同時設計氫能等新電源開發，目前評估 2025 年燃煤發電仍將高於 5 成，達約 52%，再生能源則低於 2 成，估 2026 年 10 月才可望達到 20% 的目標。

王美花進一步說明，當初設定能源轉型目標時，是以每年經濟成長 1-2% 計算用電需求成長，但近兩年台灣經濟成長超乎預期，連帶用電需求增加，因此導致整體發電比重與原先規劃有落差，不過政府將透過加速行政流程、多元介面溝通、修法等措施，持續朝既定目標努力。

至於今年夏季用電狀況，王美花並未正面回應備轉容量率維持 10% 的議題，她說，現在用電尖峰不再是中午時段，而是落在太陽光電下降的傍晚夜尖峰，不過今年水情大好，可望支應夜間能源供應，依目前電力調度評估，今年夏季供電無虞。

不過晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音日前曾表示，不擔心缺電，但容易電確實是現有狀況，對此，王美花則說，科學園區、工業區都是採用雙迴路超高電壓，除非是廠商挖斷意外，不然很少會發生大停電，且台電可透過雙迴路及時切換，也與廠商溝通建議備好不斷電系統 (UPS) 等，降低任何可能損失。