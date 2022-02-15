蝦皮母公司市值蒸發逾160億美元 恐面臨更多麻煩

蝦皮母公司冬海集團 (SE-US) 在單日最大股價跌幅中，市值蒸發逾 160 億美元，原因是印度政府封殺冬海旗下大型遊戲，投資人擔憂這項禁令可能僅僅是個開始，未來冬海恐怕會面臨更多麻煩。

冬海股價 14 日收盤暴跌 18.39%，市值一夕蒸發逾 160 億美元，利空是印度政府封殺該公司旗下大型遊戲「我要活下去」（Free Fire）。

過去兩年印度已禁止數百款中國大陸應用程式（App），但印度將冬海納入這項政策，讓管理層和投資人感到意外。這家新創公司的創辦人李小冬，雖然他出生於大陸天津，但現在是新加坡公民。冬海的最大股東則是中國社群媒體巨頭騰訊控股 (00700-HK) 。

投資人擔心印度可能禁止冬海集團第二大支柱蝦皮（Shopee）。截至去年 12 月，蝦皮擁有約 300 名員工、20,000 名當地賣家。

摩根士丹利分析師估計，印度 Free Fire 銷售占冬海去年電玩銷售額的比率僅十分之一，約 4.75 億美元，這代表印度禁令對冬海營收的衝擊可能僅 5%。但投資人大幅拋售冬海股票，顯示投資人對 Free Fire 與冬海的成長前景存在更大擔憂。

冬海可能有上訴理由：股東 14 日批准提案，將創始人李小冬的投票權提高至 60%，並將騰訊手中的超級投票權股票轉換成普通股股票，進而將騰訊的投票權壓低至不到 10%，低於去年 3 月的 23%。冬海削弱騰訊的控制權，或許能安撫印度政府。

印度媒體 14 日報導，印度電子和信息技術部表示，已收到內政部的請求，要求禁止中國 54 款 App，原因是這些 App 涉及隱私與安全威脅問題。