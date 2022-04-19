不只蝦皮交易超過10億元 兩家第三方支付亦逼近納管門檻

蝦皮代收付款日均餘額近日備受矚目，金管會日前透露共有 3 家第三方支付業者代收付款日均餘額超過 10 億元，今 (19) 日進一步揭露此三家業者分別是是綠界科技 (EC Pay)、樂購蝦皮、拍付 (PI 拍錢包)，都朝升級申請電支執照的納管門檻邁進。

金管會去 (2021) 年 8 月廢除蝦皮支付電支業務許可，蝦皮購物的金流從原本的蝦皮支付變為「樂購蝦皮」，由於依現行規定，第三方支付機構代理收付交易款項日均額超過 20 億元，就需「升級」向金管會申請電子支付執照，因為電子支付與第三方支付的監理強度差很多，因此，樂購蝦皮的代理收付交易款項日均額是否達到須由金管會納管門檻成為近日焦點。

銀行局副局長林志吉表示，今年年初函請 8 家市場具有規模的第三方支付業者提供去年一整年保管代收付日均餘額資料，發現共有三家去年一整年日均餘額超過 10 億元，分別是：綠界、樂購、拍付，但都尚未達到法規需要申請電支執照的 20 億元。還有一家則接近 10 億元

林志吉表示，明年初會再調查今年一整年代收付款項的日均餘額，若超過 20 億元，現行第三方支付業者限期六個月內得申請升級為電子支付執照，等於轉由金管會監管。

立委質疑金管會要確定第三方支付業者呈報的交易額是否屬實，對此，林志吉表示，第三方支付業者提供的代收付款項資料若有疑慮或資料不足，會朝兩大方向調查，一是請公司提出說明，二是請信託或是提供履約保證的金融機構提供資料，目前來看，第三方支付業者保管代收付款項都是交付信託，金管會會去查核，若申報不實，會有五年以下的有期徒刑或併科一億元以下罰金。