〈台股盤中〉通膨緊張跌逾百點失守萬六 金融、傳產見零星買單

全球通膨情勢緊張，美股周一大幅下挫進入熊市，台股今 (14) 日早盤一度力守萬六，隨後多頭敗陣下挫逾 1%，盤中跌點一度擴大逾 150 點，隨後低接買盤進場，金融、傳產權值股都見到零星買單，指數午盤前下跌 0.8%，預估量約 2265 億元。

權值股方面，晶圓雙雄皆跌逾 1%，台積電下跌 1.36% 至 509 元，面臨 500 元關卡保衛戰，聯電跌 1.6%，聯發科下挫 1.6%。

高價股今一片綠油油，股后信驊一度重挫 7%，AES-KY、力旺、祥碩跌 4%，譜瑞 - KY 跌逾 3%，股王矽力 KY、大立光、續準則跌 1% 以上。

盤面上也有零星個股點火，台微體通過藥證消息卻吸引市場狂買醫材廠台微醫，激勵股價漲停，霖宏大漲 8.5%、歐買尬、環天科、麗正都漲逾 5%。

另外，研調近日釋出低軌道衛星市場樂觀展望，預估 2023 年全球衛星產業產值可望首度突破 3000 億美元大關，激勵今低軌衛星概念股逆勢大漲，建漢漲近 7%，台揚漲 4%，昇達科皆漲 3%，啟碁、耀登也漲 1%。

展望後市，法人認為，今年油價、通膨變化仍是市場多空關鍵，本周聯準會將召開利率會議並釋出更多經濟展望，國內也將召開理監事會議討論升息，預估台股近期壓力較重。