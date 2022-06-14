美股重點新聞摘要2022年06月10日

今日操盤前瞻

OPEC 月報

美國 5 月 PPI

市場大幅提高終點利率預測 不乏 Fed 本周升息 4 碼聲音

眼見通膨熾熱，期貨交易員認為全球主要央行將更積極緊縮，正在大幅調高對美國、歐元區和英國這波利率調升循環終點水準的預測。閱讀全文...

風險資產拋售慘烈 美元指數再創近 20 年高 加密貨幣暴跌

對全球經濟放緩的擔憂與聯準會 (Fed) 大幅升息預期，提振美元避險需求，將美元指數推升至近 20 年新高，風險資產拋售加劇，也在加密貨幣市場掀起一陣波瀾，使比特幣創下 2 年來最糟單日表現。閱讀全文...

繼 Celsius 暫停提款後 幣安宣布暫停比特幣提款

繼加密貨幣借貸公司 Celsius 暫停加密貨幣提款後，全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）周一（13 日）表示，由於交易停滯導致系統工作積壓，暫時停止比特幣提款。閱讀全文...

雲端基礎業務高速成長 甲骨文 Q4 獲利優預期 盤後漲逾 13%

甲骨文 (ORCL-US) 周一 (13 日) 公布第四季業績高於分析師預期，激勵盤後大漲 13% 以上。閱讀全文...

紐約 Fed 調查：5 月消費者對未來一年通膨與支出預期均創新高

美國紐約聯邦準備銀行周一（13 日）公布的最新調查報告顯示，5 月份消費者對通膨與未來一年支出預期均達到創紀錄水準。閱讀全文...

電動車新創 ELMS 上市未滿一年聲請破產 盤中暴跌逾 60%

上市未滿一年的美國電動卡車新創公司 Electric Last Mile Solutions 周一（13 日）表示計劃依據破產法第七章向法院聲請破產清算，消息重創股價，開盤後一路走低，截至盤中下跌逾 60%。閱讀全文...