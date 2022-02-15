晟德處分澳優乳業 77億現金入帳Q1挹注EPS高達8.3元

晟德 (4123-TW)2 月 6 日宣布，公司於去年 10 月下旬轉讓大陸澳優乳業 12.4% 股權予伊利集團後，這筆交易已於今年 1 月底正式交割完成，晟德喜迎 77 億元現金入帳，處分利益約 42 億元，每股獲利貢獻約 8.3 元、將在今年第 1 季認列。

晟德表示，為成就澳優乳業未來輝煌的成長，晟德與中信農業產業基金於去年 10 月下旬決定，共同策略性轉讓澳優乳業股權予伊利集團。該交易已於 1 月底正式完成交割，本次交易總金額高達 225 億元，其中晟德集團因轉讓持股而獲得 77 億元現金。

根據晟德去年 10 月 27 日公布，晟德集團以每股 10.06 港元、總價 21.45 億港元 (約新台幣 77 億元)，將晟德持有澳優 12.4% 股權轉讓給大陸內蒙古伊利實業集團旗下香港金港商貿控股公司。轉讓之後晟德仍持股澳優 7.23%，為第 2 大股東。

晟德是在 2014 年 11 月宣布斥資 30 億元拿下澳優乳業近 26% 股權，並在 2018 年轉讓部分持股給大陸中信集團，這次轉讓持股給伊利實業集團，為晟德第二次大型處分動作。隨著乳業龍頭伊利集團加入，澳優未來發展持續看好，晟德所持股權價值可期。

晟德集團董事長林榮錦自 2008 重新定位晟德 (4123-TW) 為生技工業銀行以來, 藉由併購或投資 - 重新定位聚焦, 找到對的 CEO「扶你上馬, 送你一程」，或深度經營, 或策略管理, 再引進戰略合作夥伴，使子公司的業績因再次強強結合, 再次升級轉型 , 醞釀再次爆發性成長, 而晟德在歷次釋股下持有股權遞減 , 市值不減少反而大幅升加。

晟德投資範圍包含新藥開發、生物藥與疫苗生產製造、大健康產業、細胞治療與創新醫材及 AI 醫療等多元領域，旗下育成之企業包含益安生醫 (6499-TW)、順天醫藥生技 (6535-TW)、永昕生物醫藥 (4726-TW)、澳優乳業 (01717-HK)、東曜 (01875-HK) 及博晟生醫 (6733-TW)、長聖 (6721-TW)、國光生 (4142-TW)、加科思 (01167-HK)、Windtree… 逾 20 家公司等，分別在台灣, 香港, 美國等資本市場掛牌; 同時, 透過策略性調節持股水位將投資成果「不斷兌現」，產生持續而強勁的現金流並保留適當股份配息，並持續尋找新投資案源，擴大集團合縱連橫的綜效。

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