〈焦點股〉汽車零組件股出貨熱股價抗跌 3檔急奔漲停

台股今 (13) 日盤面一片綠油油，一度崩跌 400 點，回測萬六大關，但車用零組件族群受惠中國解封復工，汽車 OEM 市場客戶遞延訂單搶著出貨，相關個股表現抗跌，如耿鼎 (1524-TW)、倉佑 (1568-TW)、長園科 (8038-TW) 強勢亮燈漲停，大億 (1521-TW)、堤維西 (1522-TW)、帝寶 (6605-TW) 等漲勢也相當凌厲。

汽車鈑金件 AM 廠耿鼎股價自今年 5 月起漲，股價已經翻倍，今天再爆量噴出一根漲停，達 23.45 元，創 22 年新高，盤中仍有近 1.4 萬張委買高掛。受惠中國及歐美 AM 市場需求回溫，以及新台幣貶值等因素，耿鼎 5 月營收 2.18 億元，月減 5.33%，年增 32.09%；累計前 5 月營收 9.92 億元，年增 32.73%。

倉佑為傳動系統零組件廠，今天股價同步攻上漲停，達 30.45 元，為近 1 年新高，截至午盤，成交量能已達 1.7 萬張，為前一個交易日的近 6 倍，盤中約有 7000 張委買高掛。倉佑 5 月營收 1.74 億元，月增 33.98%，年增 44.43%，主要受惠歐美船運遞延出貨認列挹注；累計前 5 月營收 8.03 億元，年增 7.62%。

長園科搶搭中國汽車產業復工、新能源車題材，今天股價也亮燈漲停，達 41.25 元，站上季線及年線，買氣暢旺。長園科 5 月營收 0.136 億元，月增 603.4%，年增 562.9%，累計前 5 月營收 0.325 億元，年增 88.5%。

近期汽車零組件廠加速與中國 OEM 市場主要客戶調配訂單出貨交期，可望帶動一波強勁出貨潮，加上中國當局祭出新能源車下鄉政策，以及階段性減徵部分乘用車購置稅，規模達到人民幣 600 億元，可望帶動相關台廠第二季營運回溫，彌補 4 月減損的營收。