美國疫情反撲檢測需求暴增 ABC-KY、普生庫存被掃光

美國新冠疫情急速反撲，單日確診人數超過百萬人，不只家用快篩需求供不應求，核酸檢測量能更是急速激增，台檢測廠瑞磁生技 (ABC-KY)(6598-TW) 與普生 (4117-TW) 同步感受到美國迫切訂單需求；瑞磁既有的過半庫存更是全被掃光、持續追加，普生也被客戶追單追著跑。

據外媒報導，美國單日新增 COVID-19 確診數突破 100 萬人大關，飆上歷史新高，由於政府下達疫苗和快篩強制令、耶誕新年假期出遊增加病毒感染風險，推升檢測需求暴增，美國藥局家用快篩試劑每次補貨幾小時就被掃空，實驗室核酸檢測量能同步擴大。

瑞磁開發的新冠肺炎分子檢測試劑，取得美國緊急使用授權 (EUA) 後，已大舉鋪貨至美國各大實驗室與醫療機構。

近期美國疫情再爆發，瑞磁美國客戶急下訂單，半數庫存都被訂光，瑞磁直言，美國訂單相當急切，整體需求量已回到去年 7、8 月疫情高峰水準。

瑞磁旗下新冠 + 流感七合一檢測試劑也獲得美國 FDA 緊急使用授權 (EUA)，該產品單次可檢測 7 個項目，一天可檢測 564 例檢體，客戶多為中大型實驗室且已進入產品測試，可快速拓展市場。

普生的檢測產品則包括 RT-PCR 核酸試劑、VTM 病毒採集組、核酸萃取劑等，去年底開始出貨至美國實驗室，隨著疫情升溫，實驗室也持續追單，且每次單量都以雙位數增幅成長，且客戶直接承擔貨櫃船運費用，有助普生營收、獲利有望進一步攀升。