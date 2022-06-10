聯合國：俄烏戰爭、央行升息 今年全球外國直接投資恐下滑

聯合國週四 (9 日) 表示，由於俄烏戰爭、疫情不確定性仍在以及各國央行調升利率等影響，預計今年全球企業的外國直接投資 (FDI) 將會下滑。

聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 在報告中指出，去年全球 FDI 恢復至疫情前水準，逼近 1.6 兆美元，較前一年激增 64%，但恐怕難以延續至 2022 年。

聯合國秘書長 Rebeca Grynspan 表示，俄烏戰爭爆發，國際投資環境發生巨大變化，這場戰爭的影響遠超出它發生的地區，同時，全球仍飽受疫情衝擊。

全球對興建生產設施的興趣大幅降低，第一季初步數據顯示，已宣布的全球綠地投資案較去年同期銳減 21%，跨境併購活動下滑 13%，國際計畫融資交易也降 4%。

在疫情、地緣政治緊張局勢等因素影響下，企業已更加謹慎看待海外生產設施投資。

報告認為，隨著俄烏戰爭導致食品和燃料價格高漲、利率上升的前景、金融市場的負面情緒和經濟衰退即將來臨，恐將導致企業不敢進行新的海外投資。

海外投資下降不僅再一次證明俄烏戰爭造成的不確定性對全球經濟成長前景造成衝擊，同時跡象表明，過去將近 30 年的全球化時代面臨終結。

歐盟委員會前主席 Jose Manuel Barroso 曾表示，疫情爆發以及俄烏戰爭都加劇了美國和中國之間的緊張關係，引發人們對世界正在脫鉤的擔憂。本土化、再度國有化和區域化已成為企業最新趨勢，減緩全球化的速度。

此外，數據提供商 Sentieo 的調查，企業會議和投資人在會議中提到近岸外包 (nearshoring)、境內轉包 (onshoring) 或是回流 (reshoring) 等字的次數，創下 2005 年以來新高。