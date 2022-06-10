解封才10天！上海又面臨大規模核酸篩檢

上海解封才 10 天，本周末又將進行大規模核酸篩檢（PCR），顯露疫情常態化封控的跡象，此舉不僅令民眾感到不安，也可能影響商業活動。

上海市衛健委副主任趙丹丹周四（9 日）表示，由於在社區發現少數病例，周末將在浦東新區、黃浦區、靜安區、徐匯區、虹口區、寶山區、閔行區等地區進行核酸篩查，要做到「不落一戶、不漏一人」，「應檢盡檢」。

在上海 16 個市轄區中，當天另外六個地區也宣布類似計畫。例如，長寧區疫情防控工作領導小組辦公室表示，定周六展開全員核酸篩查，採樣時段實行社區（單位）封閉管理，只進不出，採樣結束後即解除封鎖。

金山區更決定本月每周六，即 6 月 11 日、18 日、25 日，各進行一次全員核酸篩，並要做到「不漏一戶、不落一人」。

這些公告令上海民眾感到驚訝和不安，一些人在微博詢問篩檢對周末計畫的影響，例如搬家、就醫，許多人也擔心政府會再度祭出封控措施。

在上海閔行區，一名周姓男子表示，即使上海在 6 月 1 日鬆綁封控，他依然從未停止囤積米、肉等民生物資，做好政府下令不准出門的準備。

他說：「從地鐵人潮來看，疫情捲土重來只是時間問題，在某種程度上，感覺就像我們又回到 3 月。」

在其他國家試圖與病毒共存之際，儘管中國的確診率偏低，政府仍力推「動態清零」政策，並聲稱這是保護老年人和醫療體系必要之舉。