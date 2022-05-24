新零售新董座上任 擬導入新產品、拓展跨境電商

電商業者新零售 (3085-TW) 日前召開臨時董事會，推選原任 CEO 職務余適安擔任董事長，余適安今 (24) 日表示，目前營運改善計畫順利進行中，預計未來將引進多項獲利較高的商品，例如保健食品等，並發展跨境電商布局，力拚透過多角化經營，使營運漸入佳境。

余適安坦言，創新新零售幾經轉手，又受限於相關法令限制，使業務無法多元化發展，營運嚴重受到影響，因此，今年初接任 CEO 以來，訂定目標從三方面設法提升營運狀況。

其中，當務之急是對財務結構的改善，初步已於第一季透過私募現金增資方式讓每股淨值從去年 1.93 元提升至 3.14 元。

接下來的目標則是，對於旗下 tokichoi、YOCO、KODZ 等品牌服飾開始去庫存化，目前順利將部分庫存陸續以高於成本的價格出售，逐步將庫存轉化為現金。

余適安進一步指出，近兩年全球疫情促使消費者購買行為產生明顯變化，公司主要營業項目即為電商，再加上旗下子公司久新新物流擁有多年集貨、理貨、庫存、配送等一條龍的物流體系，在電商和物流體系兩者相輔相成下，看好在目前競爭激烈的電商市場將具有極大的優勢。

余適安樂觀看待，面對龐大的電商商機，是有利公司從國內電商發展到跨境電商是最好的時機。

隨著營運改善規劃順利進行中，余適安說，未來還會引進多項獲利較高的商品，例如保健食品等，力拚讓營運逐漸轉佳。