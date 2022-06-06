〈俄烏衝突〉俄羅斯自認可規避華府美元債務償付障礙

俄羅斯正在尋求新的方式來規避美國制裁，向外國投資人支付美元債券利息。

美國財政部上周允許一項關鍵的制裁豁免到期後，俄羅斯面臨歷史性的債務違約。這項豁免允許俄羅斯透過美國和國際銀行處理以美元支付給外國債券持有人的款項，從而避免違約。

俄羅斯財政部上周五 (3 日) 以盧布向其國內結算機構支付了兩張歐元債券的 1 億美元利息，但除非這筆錢匯進海外債券持有人的銀行帳戶，否則可能構成違約。

這些付款有 30 天的寬限期，之後俄羅斯可能會被宣布自 1917 年布爾什維克革命以來首次拖欠其外幣債務，即使克里姆林宮聲稱有充足的現金可以支付。

根據合約，另外還有 20 億美元的款項將在年底前支付，不過 2014 年之後發行的部分債券允許以盧布或其他替代貨幣支付。

媒體報導，俄羅斯財政部長西盧阿諾夫 (Anton Siluanov) 周一 (6 日) 告訴俄羅斯報紙《Vedomosti》，莫斯科將繼續以盧布償還外債，但外國歐元債券持有人需要在俄羅斯銀行開設盧布和硬通貨帳戶才能收到付款。

根據《路透》的譯文，他說，「就像用盧布支付天然氣一樣：我們支付外幣債券，天然氣買家在此兌換成盧布，這就是支付的方式。」

西盧阿諾夫建議，結算機制將以相同的方式運作，但方向相反，並將透過俄羅斯的國家結算存管處 (NSD) 進行引導。與俄羅斯其他主要金融機構不同，NSD 目前不受美國制裁。

然而，歐盟周五對旨在負責處理債券支付的 NSD 實施制裁，使俄羅斯的問題進一步複雜化。