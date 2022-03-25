微星推新款商務系列筆電 Q2營運添動能

微星 (2377-TW) 宣布推出全新商務筆電系列，包含旗下 Summit、Prestige、Modern，並搭載英特爾 (INTC-US) 第 12 代 Core 處理器，強攻專業工作者、生產力市場商機，即日起在台上市，可望為營運再添動能。

微星表示，旗下 Summit、Prestige 系列商務筆電經過英特爾 Evo 平台認證，具備輕巧設計、快速反應、超長續航力等特色，同時也提供搭載輝達 (NVDA-US) 獨立顯示卡的版本，其中，Summit Flip 系列具備 360 度翻轉的二合一設計，搭配可觸控螢幕，筆電將可隨時翻轉成平板使用。

微星說，全新商務筆電系列即日起將陸續在台上市販售，首波開賣機款包含 Summit E16 Flip、Summit E14 Evo、Prestige 15 等，隨新品上市，預期將為第二季業績再添助力。

雖然市場對今年筆電需求雜音不斷，但微星指出，除深耕既有的電競產品線外，近年也拓展專業市場，包含商務、創作者領域，統計去年商務筆電占微星筆電已達約 20%，且成長性超過整體平均，隨著品牌知名度持續提升，今年動能仍可期，也力拚配合上游晶片廠，及時將產品推向市場 (Time to Market)。

展望今年，微星認為，第二季受俄烏局勢干擾歐洲地區買氣、產業傳統淡季，第二季營運將是全年低谷，不過在英特爾、超微 (AMD-US)、輝達等新品挹注下，全年各大產品線動能仍樂觀，預期營收可望保持雙位數成長，再戰新高。