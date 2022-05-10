〈金融風險指數〉國際股市重挫 4月金融風險指數升至98.6 半年來新高

疫情、地緣政治引發通膨與美國首季經濟成長低於預期，引發國際股市重挫，而這也讓是 4 月台灣金融風險指數 (TAIFRI) 連續 4 個月上升，指數攀抵至 98.6，是 2021 年 10 月以來新高。

金融研訓院今 (10) 日發布 4 月份的 TAIFRI 指數，聯準會的緊縮政策，引發股市劇烈震盪，使得 TAIFRI 指數自去 (2021) 年 12 月的 97.5 持續成長，4 月指數較上月增加 0.1 攀升至 98.6。

在四大主構面中，包括資產評價壓力、非金融部門穩定度、金融部門穩定度風險指數皆較上月增加，其中又以非金融部門穩定度增幅較多，較上月增加 0.4 達 91.8；僅傳染與蔓延的風險指數較上月微幅下滑 0.1。

進一步看 11 項次構面中，上升最為明顯的分項指數是反應股價起伏的「價格波動度」，其次則是「企業部門」分項指數，反應略較今年初下滑的企業貸款年增率，但綜合整體風險評估則仍在穩定區間。

金融研訓院說明，受全球經濟前景不明影響，導致全球股市劇烈震盪，台股也難逃波動，其中台指 VIX 指數已從 3 月的 17.3 躍升至 20.7，而反映股價的價格波動也上升 1.3 至 103.5，是 4 月 TAIFRI 風險上升最多的次構面分項。

另外，由於美國與歐洲第 1 季經濟成長不如預期，聯準會升息及縮表影響市場流動性，導致美股持續重挫，而俄烏戰爭引發國際對俄制裁推升能源價格，以及本土疫情嚴峻，使得股市走弱，4 月國內金融市場傳染至數已連續兩個月上揚，創 2021 年 10 月以來新高。

但金融研訓院認為，我出口表現持續暢旺支撐經濟力道，加上國內金融體質穩健，預計系統性風險在我國金融機構之間引發連鎖效應的風險仍屬可控範圍。

