Sriracha辣椒醬將暫停生產 因原料嚴重短缺

全球面臨短缺的產品或原料清單，又增加了一項。北美廣受歡迎的 Sriracha(是拉差) 辣椒醬，因辣椒短缺將暫停生產。

在 4 月份給客戶的一封信中，母公司匯豐食品 (Huy Fong Foods) 向客戶提及此事，公司表示，由於辣椒種植地的氣候條件，它正在經歷辣椒嚴重短缺。這家公司辣椒來自墨西哥，墨西哥目前正處於乾旱之中。

公司在給客戶的信中指出，短缺情況超出了公司控制範圍，沒有這種基本原料，公司將無法生產任何產品。

匯豐食品生產的 Sriracha 辣椒醬，又稱「紅公雞辣椒醬」，是全球廣受歡迎的辣椒醬之一，由於嚴格控制原材料，Sriracha 辣椒醬每年只生產 2000 萬瓶，為公司帶來年收入 8500 萬美元。

生產受到影響的產品，包括是拉差蒜蓉辣椒醬 (Chili Garlic)、是拉差紅油辣醬 (Hot Chili Sauce)、印尼辣醬 (Sambal Oelek) 等。

匯豐食品指出，2020 年 7 月就已有辣椒短缺，當前的情況，是由連串事件所引起的，包括春季辣椒意外歉收。公司補充說，原材料短缺只是暫時的，雖然不知道何時會完全恢復，但也許在今年秋季有望逐漸恢復。

匯豐食品表示，不會接受 9 月前的任何新訂單，而勞動節前的任何訂單，都會在秋季完成。匯豐食品建議經銷商，不要「向客戶承諾任何產品，除非你擁有庫存」。