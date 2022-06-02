台歐盟首次部長級對話 聚焦半導體等三議題

台歐盟經貿對話會議今 (2) 日召開，由經濟部長王美花與歐盟執委會貿易總署總署長 Sabine Weyand 共同主持，為首次將對話層級提升至部長 / 總署長級，也是台歐盟關係的重大突破，本次對話則關注半導體供應鏈、離岸風電、動植物防疫檢疫等議題。

經濟部表示，台歐盟關係日益緊密，歐盟去年 9 月公布歐盟印太合作戰略時就指出，將與台灣尋求深度的貿易與投資關係，並在半導體方面與台灣等夥伴合作。

經濟部進一步指出，本次會議歐方主要關切半導體供應鏈韌性與合作、離岸風電產業關聯方案、動植物產品防疫檢疫 (SPS) 等議題；台灣則就投資關係與合作與 2050 淨零轉型等議題與歐方進行討論，並向歐方說明邁向 2050 淨零排放相關規劃。

會議當中雙方除就過去工作階層會議討論議題進展交換意見外，也進一步在貿易、投資、研究及創新等戰略性議題進行合作充分交流，經濟部說，雙方同意設立平台以利工作階層持續討論、深化夥伴關係。

台歐盟半導體合作方面，經濟部表示，去年疫情引發晶片短缺，台灣就盡力協助歐盟等盟友舒緩供應鏈問題，今年 3 月更派遣半導體專家團到中東歐三國 (立陶宛、斯洛伐克、捷克) 進行實地查訪，深入瞭解當地產業發展情形外，並希望進一步在人才交流與人才培育方面，與歐盟建立更緊密的關係

根據統計，歐盟是台灣第五大貿易夥伴，去年雙邊貿易額達 687 億美元、年增 32.45%，在投資方面，歐盟也是我國最大外資來源，此外，自 2016 年迄今，我國對歐盟投資金額亦大幅成長，約計 54.2 億美元，占歷年總投資額 66.8%。