〈祥碩股東會〉下半年PC市況保守看 新品扮成長主力

高速介面大廠祥碩 (5269-TW) 今 (9) 日召開股東會，總經理林哲偉坦言，受大環境影響，終端庫存水位偏高，品牌端庫存調整壓力大，對下半年 PC 市況保守看，預期舊產品出貨將受影響，新品則扮演成長主力，估下半年營運仍可優於上半年。

林哲偉引述英特爾 (INTC-US) 對 PC 市場的看法指出，今年受戰爭、通膨及中國封控影響，市場對未來更小心，且因中國封城造成的不方便，民眾開始陸續外移，造成消費空檔，影響最近 PC 生意不好。

展望下半年，林哲偉認為，儘管上半年有一定競爭力，但進入下半年後，舊產品會受景氣影響、出貨放緩，28 奈米的主控端新品則如預期陸續放量，將是下半年主要的成長動能。

整體需求來看，市場仍預期第三季客戶推出新品或電競產品，拉抬出貨表現，因此新產品相對舊產品導入風險較低，中國標案則仍需視開標結果，截至 6 月為止，並無明顯需求。

至於 USB 裝置端，祥碩預期，NVMe 將是第一個產品，目前已進入送樣，也正在客戶認證，看好今年底至明年會陸續反映營收；PCIe Gen 5 也在開發中，樣品明年問世，期望在明年底或後年進入量產。

至於美系客戶蘋果 (AAPL-US) 導入狀況，林哲偉補充，由於疫情無法互相拜訪，影響新案子開發，不過，舊產品還是持續出貨，目前也沒看到有競爭對手出現。