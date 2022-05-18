祥碩首度整合PD控制晶片 推裝置端完整解決方案

高速介面 IC 廠祥碩 (5269-TW) 今 (18) 日舉辦 USB4 產品說明會，除了推出全新主控端產品，也首度整合 PD 控制晶片，推出全新的裝置端解決方案。

產品中心副總莊景涪指出，祥碩 USB 產品涵蓋主控端、裝置端，裝置端此次也因應市場趨勢，整合 PD(Power Delivery) 功能，提供客戶不需外購的優勢，不僅可不受供應限制，也有助 PCB 面積縮小、BOM(原料清單) 也較簡潔。

總經理林哲偉看好，USB4 規格問世後，已成為各家 IC 設計廠商爭相研發的技術目標，根據祥碩內部效能測試顯示，公司晶片與他牌晶片效能相比，連續讀寫的速度最高可趨近於 40Gb/s，且同時支援 PCIe Gen4 與 Thunderbolt3。

祥碩補充，過去在不同世代的 USB 認證中，公司經常為全台或是全球首家獲得認證的廠商，此次 USB4 新品也受矚，無論是主控端或是裝置端新品，皆達最新規格，有完整的相容性、多元的應用端及更快的傳輸速度，設計難度相較過去難上數倍。

祥碩強調，完整高階的規格、相容性，以及高效的傳輸效能，始終是公司追求的目標，同時也是產品優勢，將持續深耕高速傳輸領域，並不斷提供最新的解決方案，帶領高速傳輸業界走向 USB4 的新世代。