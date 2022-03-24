華通Q1營收迎同期史上新高 今年逐季成長

華通 (2313-TW) 今年第一季營收受惠美系手機、筆電消費性電子以及衛星產品延續去年第四季需求下，前 2 月營收 114.59 億元、年增 29.04％，3 月也正向，將迎來近年營收及獲利最強的第一季，全年受惠去年擴大美系客戶的軟板業務，以及低軌衛星應用產品，營收將逐季成長。

華通 2022 年的營運重點，除 HDI 外，市場最關注就是去年擴大美系客戶的軟板業務，以及話題性十足的低軌道衛星。

華通供應美系新手機電池板已在第一季進入量產，低軌道衛星產品也持續出貨，公司認為，雖然 3 月遇到大陸疫情嚴峻短期封城，加上歐洲地緣政治等外在環境干擾，但藉由靈活的因應方案，仍使不確定性因素的衝擊降到最低。

華通主要獲利來源為 HDI 產品，不論是手機、筆電等，需求在第一季都熱絡，雖然農曆年後中系手機客戶下修的雜音不斷，但華通長久以來的穩健接單策略以及持續優化生產排程，客戶和產品夠多元，很多風險已預作因應準備，有效的維持 HDI 工廠的高產能利用率。

華通軟板部分，去年順利量產美系手機電池管理模組以及穿戴式產品等主要軟板，今年預估再增加 10-15% 的軟板產能，軟板業務將成為公司未來獲利成長的動能。

低軌道衛星產品，華通是目前 SpaceX 星鏈計畫中主要 PCB 供應商，挾著衛星產品經驗累積以及技術領先的優勢，也使公司成為其他衛星通訊客戶主動接洽的首選，在未來衛星市場佔有先機。

華通今年規劃 80 億元的資本支出，主要投入擴充惠州軟板設備以及重慶二廠設備，產能將在今年第二、三季陸續到位，全年營收有望逐季走揚，帶動今年整體營運再登高。

華通 2021 年營收 630.54 億元，創新高，毛利率 18.09%，年減 0.09 個百分點，稅後純益 51.4 億元，年增 10.19%，為連續 3 年獲利成長，每股純益 4.31 元。華通擬配發每股 1.8 元現金股利，創 20 年股利配發新高。

華通生產基地主要在台灣及大陸，產品包含 HDI 板、硬板、軟板、軟硬複合板、以及 SMT 等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大 HDI 板製造商。