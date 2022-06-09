上海鬆綁封控 中國5月出口躍增近17%

中國 5 月出口躍增近 17%，寫下 1 月以來最大增幅，進口也三個月來首度成長，原因是上海市政府鬆綁部分封控措施，使工廠恢復生產，物流受阻減緩。

海關總署周四（9 日）發布的數據顯示，5 月出口額為 3,082.5 億美元，較去年同期大增 16.9%，遠優於預期，進口額為 2,294.9 億美元，成長 4.1%，貿易順差為 787.6 億美元，暴增 82.3%。

出口數據優於預期，顯示這個全球第二大經濟體已開始逐步擺脫供應鏈衝擊，近月供應鏈受阻，不僅干擾全球貿易，也引發金融市場震盪。

不過，中國貿易前景仍面臨原物料成本高漲、烏克蘭戰爭等風險，其他經濟體恢復生產，也可能降低消費者對中國貨的需求。

彭博中國經濟學家曲天石說，隨著上海解封，出口回升可能延續至 6、7 月，但這種趨勢不會持續很久，「清零」政策、海外需求減弱及高基期效應，將抑制出口成長動能。

商務部副部長王受文周三表示，外貿仍面臨一系列不確定性，例如全球經濟復甦動能疲弱、需求成長緩慢，且原物料漲價加重出口商的壓力。

國務院總理李克強周三也在國常會上說，穩外貿、穩外資事關經濟大局、就業大局，要解決外貿、外資企業復工達產等困難，並研究階段性減免港口收費。

頭五個月中國出口額為 1.4 兆美元，增長 13.5%，進口額為 1.11 兆美元，成長 6.6%，貿易順差為 2,904.6 億美元，擴大 50.8%。

頭五個月，東協為中國最大貿易夥伴，貿易總額為人民幣 2.37 兆元，成長 8.1%，第二、第三大夥伴分別為歐盟與美國。