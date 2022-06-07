上海口岸「報復式」出貨高峰來臨 貨櫃吞吐量回升至95%

上海周二（7 日）全面恢復正常生產、生活秩序滿一周，上海口岸已迎來「報復式」出貨高峰，貨櫃日吞吐量回升至正常水準的 95% 以上，且海運、空運貨量持續回升。

上海證券報報導，多位業界人士說：「以前是船等貨，現在是貨等船。」上海口岸已迎來「報復式」出貨高峰，目前上海港貨櫃日吞吐量回升至正常水準的 95% 以上。

全球前十大航商相關人士表示，「隨著上海進入全面復工復產階段，復工的企業多起來。現在我們一個星期就可以收到 2,500 個標準櫃，艙位不夠，現在是貨等船，所以運價也在漲。」

該人士說：「基本上每班一個價，近洋航線運價漲幅在 50 美元至 100 美元，一些歐美航線漲幅甚至高達上千美元。」

上海出口集裝箱運價指數已連漲三周。5 月 13 日，上海航運交易所發布的上海出口集裝箱綜合運價指數為 4,147.83 點，5 月 20 日為 4,162.69 點。5 月 27 日為 4,175.35 點。6 月 2 日為 4,208.01 點。

該人士負責近洋航線，主要是以東南亞為主。他說，去年 4 月，收到 14,000 只標準櫃，今年 4 月受新冠肺炎疫情影響，降至約 4,000 個，「按現在的勢頭，6 月過萬已不成問題，感覺很明顯，『報復性』出貨潮已經來了」。

一位貨櫃產業從業人員也表示，公司的四個泊位，疫情前船離開泊位後，都會出現空檔，現在一艘船開走後，基本上馬上就會有船補位。

與此同時，貨櫃船從開港到離泊的時間一再壓縮，基本上不會超過 12 小時，顯示現在效率更高，港口更繁忙。