未能阻止新冠病毒爭議 Spotify與臉書同病相憐

Spotify (SPOT-US) 近日因其廣受歡迎的播客明星羅根 (Joe Rogan) 散布新冠病毒錯誤資訊而陷入困境；仿佛重現臉書 (FB-US) 和其他社群媒體巨頭近年來面臨的危機。

這家音樂串流媒體平台正遭到尼爾楊 (Neil Young) 和瓊妮米契 (Joni Mitchell) 等傳奇樂手的抵制，他們抨擊 Spotify 容忍羅根繼續主持其廣受歡迎的播客《羅根經驗談》(The Joe Rogan Experience)。

羅根因遭指責一再散佈關於新冠病毒陰謀論，並推廣以動物用抗寄生蟲藥物伊維菌素 (ivermectin) 來治療新冠病毒症狀而備受爭議；這款藥物從未獲得證明可以有效治療新冠肺炎。

270 名科學和健康專業人士於 12 月發表一封公開信，指責 Spotify 放任新冠病毒錯誤資訊散布，並呼籲該公司採取措施解決有關該病毒的虛假或誤導性聲明。

史普林斯汀 (Bruce Springsteen) 為首的 E Street Band 吉他手洛夫格倫 (Nils Lofgren) 上周六 (29 日) 加入其他樂手的行列，因羅根的爭議而要求 Spotify 下架他們的音樂。

Spotify 周日 (30 日) 表示，它將在任何包含有關討論新冠疫情的播客節目中加入免責聲明，並將用戶引導至公衛網站以獲取更多資訊。CEO 艾克 (Daniel Ek) 表示，該平台不想「擔任內容審查員」，但會確保要求違反規則的創作者承擔後果。

羅根本人在周日稍晚時對爭議做出回應。他在 Instagram 貼文中批評新聞媒體「歪曲我所做的事情」，並為採訪傳染病專家馬龍博士 (Dr. Robert Malone) 的決定進行辯護；馬龍因傳播新冠病毒錯誤資訊而被禁止使用推特。

羅根向 Spotify、Young 和 Mitchell 道歉，並承諾「盡我所能努力平衡這些極具爭議性的觀點與其他人的觀點」。

他說，「如果這讓你很不爽，我很抱歉。」