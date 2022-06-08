〈台塑四寶業績發表〉5月營收1781億元年增23.8% 台塑化年增高達6成

台塑四寶今 (8) 日公布 5 月營收共約 1781.12 億元，月增 13.7%、年增 23.8%，累計前 5 個月營收 7887.7 億元，年增 21.8%，其中台塑化表現最亮眼，5 月營收 854.87 億元，月增逾 3 成、年增 6 成。

台塑 (1301-TW) 5 月營收 248.47 億元，月減 1.2%、年增 2%；累積前 5 個月營收 1209.9 億元，年增 10.7%，創歷史同期新高。

台塑指出， 5 月整體產品價格維持上漲，銷量方面，液碱、EDC、AE 銷量月減 5.4 萬噸，另外，PE、PP 遇乙烯等成本上漲、中國封城因素，利差處於逆風，銷量年減 5.1 萬噸。

南亞 (1303-TW) 5 月營收 328.8 億元，月增 10.7%、年減 4.6% ；累積前 5 個月營收 1646.72 億元，年增 3.5%。

南亞表示，受惠 5 月中國逐漸解封，帶動電子材料出貨，同時間美國聚酯需求增溫，整體營收較上月成長；但與去年相比營收略減個位數，主因化工產品 BPA 今年供需相對平穩、售價回跌，下游電子售價也不如去年，再加上 EG 今年計畫性停車，產銷量較去年減少。

台化 (1326-TW) 5 月營收 348.95 億元，月減 4.2%，年增 8.6%；累積前 5 個月營收 1667.13 億元，年增 11.6%。

台化指出，受中國封城需求放緩影響，5 月 SM、酚酮及塑膠產品行情都走跌，ABS、PP 銷售量也下滑，另外，由於台化寧波 PTA 產線定檢，銷量月減 21.7 億元。

台塑化 (6505-TW) 5 月營收 854.87 億元，月增 30.8%、年增 61.5%；累積前 5 個月營收 3363.89 億元，年增 46.4%。

台塑化表示，終端需求強勁帶動下，5 月煉油業務營收月增 48%，銷售量增加超過 5000 桶，油品平均售價也達到每桶 127.8 美元，較 4 月增加 7.9 美元；不過 5 月輕油裂解業務營收月減 4.1%，下游需求疲弱影響整體產品價格每噸月減 46 美元，銷量月減 2.9 萬噸。