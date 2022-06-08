〈台股盤前〉低點反彈趨勢未變 惟量能是關鍵

美股周二開低走高、全面收漲，法人認為，雖然台股短線仍受到於季線 16813 點反壓，但下檔的多方缺口尚未被回補，加上美股走強下，台股低點反彈趨勢未變，惟量能若未放大，恐難脫震盪整理格局。

雖然世銀下調全球經濟成長，並示警停滯性通膨風險，但在能源股領漲下，美股四大指數全面收紅，道瓊漲 264.36 點或 0.8%、那指漲 113.86 點或 0.94%、標普漲 39.25 點或 0.95%、費半漲 30.2 點或 0.99%。

台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.78%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.14%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.45%。

而台股昨日下跌 93 點收 16512 點，且成交量持續低迷，不到 1900 億元；三大法人賣超 122.45 億元，其中，外資賣超 159.16 億元，為連 4 賣；投信買超 16.28 億元；自營商同步買超 20.47 億元。

法人分析，目前市場仍關注美國將在 6 月 10 日公布的 5 月 CPI，由於市場預估將持平於 4 月之 8.3%，顯然通膨仍在，恐使得 FED 可能採取激進升息，帶動美國十年期債券殖利率突破 3%，壓抑美股反彈力道。

族群表現來看，法人認為，電子股雖然拉回整理，但反彈格局仍在；金融股整理後仍有機會再攻。