華碩ROG推全球首款500Hz電競螢幕 友達、輝達助攻

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (24) 日宣布，攜手輝達 (NVDA-US)、華碩(2357-TW) ROG 共同發表全球首款最高更新率達 500Hz 的 24.1 吋電競螢幕 ROG Swift 500Hz，採用友達為電競應用開發的 E-TN(Esports TN) 技術，以及輝達延遲分析工具。

友達表示，與輝達、華碩 ROG 共同合作開發的 500Hz 電競螢幕，更新率為一般顯示器的 8 倍以上，為電競顯示樹立新標竿，而友達 E-TN 技術突破液晶物理極限，可使液晶轉動速度再向上推升 60% 以上，達到極速反應速度，並同步完成精進面板結構設計、液晶材料強化改善、製程優化等。

友達指出，旗下 E-TN 技術可相容輝達 G-SYNC、可變加速驅動技術，確保無撕裂的遊戲體驗，新品也將搭載最新一代 AmLED 顯示技術，達到高亮度、高對比，提升遊戲畫面的亮暗態細節。

友達顯示策略事業資深副總經理陳建斌表示，友達將持續扮演電競面板領頭羊角色，自 2012 年即與輝達展開電競顯示技術共同開發，多年來在 144Hz、240Hz、360Hz 等，均已創下多項全球第一；華碩全球副總裁兼顯示器事業部總經理邱耀輝也指出，華碩將持續與友達深耕高刷新率面板領先技術，提供最佳遊戲體驗給全球玩家。