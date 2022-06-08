歐盟考慮將鋰列為危險物質 全球最大鋰礦商Albemarle恐關德國廠

全球最大鋰礦商 Albemarle 週二 (7 日) 示警，如果歐盟宣布鋰為危險物質，Albemarle 的德國工廠將被迫關閉。

歐洲化學品管理局 (ECHA) 日前提案將碳酸鋰、氯化鋰和氫氧化鋰歸類為對人體健康有害物質，歐洲聯盟執行委員會 (European Commission) 將於 7 月 5 日至 6 日召開會議，討論是否將鋰等材料列為危險物質，最終決定預計將於 2022 年底或 2023 年初做出。

就在歐盟預期 2025 年實現電動車電池供應自給自足之際，該提案將導致鋰礦監管更趨嚴格。

事實上，該提案並未禁止鋰礦進口，但如果歐盟立法通過，將使加工、包裝和儲存更加嚴格，進一步增加鋰加工商的成本。

電動車電池的最大鋰礦商 Albemarle 財務長 Scott Tozier 週二表示，如果歐盟宣布鋰為危險物質，公司將不再進口主要原料氯化鋰，這將使位於德國朗格爾斯海姆 (Langelsheim) 的工廠處於關門的危險之中。

Albemarle 德國廠年銷售額約達 5 億美元 (圖片：Albemarle)

Tozier 指出，Albemarle 德國廠年銷售額約達 5 億美元，若被迫關閉，將對 Albemarle 的業績造成重大影響。Albemarle 德國廠有 600 多名員工，佔 Albemarle 今年預估淨銷售額的 8%。

市場對此消息反應平平，Albemarle (ALB-US) 週二上漲 0.039% 至每股 257.89 美元。

此外，市場正密切關注 Albemarle 近期收購中國鋰巨頭天齊鋰業持有的澳洲 Greenbushes 鋰礦股權一事。

Albemarle 在 7 日表示有意收購 Greenbushes 鋰礦股權，如果 Albemarle 獲得 Greenbushes 完全控制權，Albemarle 將增加一個更接近中國市場的鋰礦來源，同時進一步鞏固 Albemarle 在全球鋰市場的領導地位。