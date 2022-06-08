〈能源盤後〉市場等待庫存數據 原油波動收高 WTI登3個月高點

原油期貨價格周二 (7 日) 波動收高，投資者等待庫存數據之際，將 WTI 原油期貨價格推升至 3 個月高點、略低於每桶 120 美元的價位。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 91 美分或 0.8%，收每桶 119.41 美元，為最前月契約自 3 月 8 日以來最高收盤價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.06 美元或 0.9%，收每桶 120.57 美元，為 5 月 31 日以來最高收盤價。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 0.8%，收近每加侖 4.1577 美元，自上周五創下的紀錄高點回落。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 4.3206 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.3% ，收每百萬 Btu 9.293 美元。周一 7 月天然氣創最前月契約自 2008 年 8 月 1 日以來最高收盤價。

市場推動力

原油價格走勢震盪，但仍受到支撐，因為需求隨著上海解封而復甦，且由於俄羅斯原油遭禁運制裁而退出市場，交易者對供應緊繃的擔憂情緒仍存在。

交易者密切關注原油庫存數據，EIA 周三將公布官方數據，在此前，周二晚間美國石油協會 (API) 公布，上周 (6/2 止) 美國原油庫存約增加 180 萬桶、上周汽油庫存增加 180 萬桶、蒸餾油庫存下降 340 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 的分析師調查，美國煉油廠大量產能恢復，可能導致 6 月 3 日當周美國煉油產品庫存出現季節性增長。

根據該調查，分析師預期 EIA 官方庫存數據將顯示，上周原油庫存減少 290 萬桶，汽油庫存增加 200 萬桶，蒸餾油庫存增加 80 萬桶。

高盛分析師周二報告指出，由於俄羅斯出口僅適度下降、數國共同釋出戰略石油儲備量 (SPR)，以及中國新冠封城進入尾聲，4 月和 5 月創造出「政治性」的原油盈餘。

與此同時，石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）上周決定擴大增產，但對原油價格的降溫作用微乎其微。

OPEC + 同意將 7 月和 8 月的產量目標自 43.2 萬桶 / 日的增量提高到 64.8 萬桶 / 日。但 OPEC + 近期一直未能達到原本的增產目標，因此市場質疑該組織擴大增產的能力。