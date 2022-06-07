補充式長照險遭10家壽險業者打槍 金管會：會再了解

台灣即將在 2025 年邁入超高齡社會，金管會積極協調壽險業規劃「補充式長照險」，希望業者響應政策，推出比現行長照險便宜 3 成以上的佛系長照保單，不過 10 家壽險業者均無意願承作，對此，金管會今 (7) 日表示，本來就沒有強制所有壽險公司都要開辦，對於壽險公司提出的疑慮，保險局會再溝通了解。

據了解，10 家壽險公司包含：國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、台灣人壽、中國人壽、新光人壽、三商美邦人壽、全球人壽、第一金人壽及台新人壽。

所謂「補充式長照險」，初步規劃是繳費 20 年，若被保險人達到符合保單條款的長照狀態時，保單將啟動每年給付理賠金，最高給付 20 年，因給付項目不含死亡給付，保單預定利率 2%、附加費用率也降低到到 10%，因此比現行市場上的長照險可望便宜 3 成以上。

金管會原本力拚今 (2022) 年底前開賣，但是至今並無壽險公司有意願承作，保險局官員表示，補充性長照險的商品架構，是金管會在壽險業者有意願開辦的前提下，請壽險公會研議提出的規劃。

保險局指出，壽險業者目前主要的疑慮包括：長期照護狀態的定義、共保機制、費率調整機制等，考量補充性長照險仍屬於商業保險，是否開辦由各公司評估決定，沒有強制各公司一定要開辦，但金管會仍會持續與業者溝通。