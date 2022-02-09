〈富邦人壽保單健檢〉長照非老年人獨有課題 投保卻呈現倒V分布

長照與國人生活息息相關，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽今 (9) 日公布，根據富邦人壽保單健檢系統數據顯示，長照保障比例雖高達 75%，但進一步分析年齡層卻呈現「倒 V」分布。

富邦人壽表示，據統計，以 45~54 歲中壯年族群投保比例最高達 82%，有較強的風險意識，反觀 25~34 歲初入社會的新鮮人 (29%)、35~44 歲職場資深菜鳥 (28%)，及 60 歲以上的高齡長者 (29%) 等三階段，最忽視且未規劃長照保障。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，疾病年輕化趨勢和意外傷害都是造成年輕失能比例上升的原因，一旦青壯族群進入長照狀態，衝擊所及不只是個人，而是一整個家庭，富邦人壽持續向大眾推廣保險保障意識，以破除老年人才有長照需要的既定印象，降低長照對家庭與社會的影響。

富邦人壽提醒，長期照顧並非老年人才須面對的課題，除了老化，每個人、無論幾歲都可能因為意外或疾病等因素，而有長期照顧的需求，進入長照狀態將是漫長且煎熬的人生挑戰，因此提前規劃長照保障，才能在事故發生時真正轉嫁風險。

不同年齡層，民眾可能面臨的風險問題，以及資金運用配置不盡相同，在規劃長照保單之時，必須考量自身能力可負擔的範圍來獲得保障，給付方式則建議兼顧一次及分期保險金，除確保長照初期的經濟缺口獲得填補，亦可布局 10 年以上分期給付積極應對長壽風險。

進一步來看，建議青壯族群可從每月「薪資收入」和「家庭支出」來計算個人長照保障額度，由於該族群可支配所得有限，可優先選擇投保定期型長照險，並隨著經濟餘裕納入終身型長照險。

高齡族群則可從「聘請看護」或「入住長照中心 / 養護之家」每月平均費用來計算所需保額，每月支出至少 2.5 萬元，由於該族群投保年齡較高，必須留意投保年齡、保障年期、繳費年期，並確認豁免保費條款功能，倘若不幸完全失能或符合長期照顧狀態，便可免繳續期應繳之各期保險費，且保障依然有效。