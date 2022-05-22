高齡化衍生長照需求 非還本型長照險低保費築保障網

高齡化社會激化市場對於長照的需求，保險業者建議，可挑選「非還本型」的長期照顧險，用較低的保費補充健康保障缺口。

根據衛生福利部推估，台灣到了 2026 年長期照護需求人數將超過 100 萬人，但統計至 2021 年底，台灣的長期照顧保險投保率僅 3.73%，也許大家可能認為長照需求多發生在年長者身上，但從衛福部資料來看，20 到 64 歲使用長照 2.0 服務者佔比約 15%，顯見青壯年人口也可能會面臨長照需求。

而從費用來看，照護中心長期照顧全年費用高達數 10 萬元，對一般家庭來說是一筆為數不小的支出，而市場長照險保費偏高，是導致投保率持續偏低的原因之一。

為此，保誠人壽建議消費者可選擇「非還本型」的長期照顧險，以較低的保費補充健康保障缺口。

以保誠人壽的「e 把照一年期長期照顧健康保險」具備三大特色強化保障，首先是整筆給付 10 倍保額，只要符合長照條件，按保額 10 倍一次給付保險金，降低風險對個人或家庭所造成的經濟衝擊。

第二、月月補助、長期保障，每月按保額給付，最高長達 120 個月。當長期照顧需求發生時，定期的保險理賠將成為照顧者的神隊友。另外，該保單可續保至 84 歲，透過持續投保，因應生活中不可預期的風險，為自己和家人建構長期保障。

以 35 歲的艾小姐為例，選擇「e 把照一年期長期照顧健康保險」，保險金額 2 萬元，年繳保費 972 元，且每年正常續保進行試算。

假設艾小姐在 45 歲時因意外導致持續 90 日全身癱瘓，且未來每年持續符合長期照顧狀態，可領取長期照顧一次保險金 20 萬元，以及長期照顧分期保險金每個月 2 萬元，最多可連續領取 10 年、總共 240 萬元保額，緩解因長照經濟壓力。

保誠人壽客戶暨數據長趙汝俊表示，台灣即將進入超高齡化社會，建議年輕的消費者可及早規劃長照保障，以因應突發狀況，或未來可能浮現的長期照顧需求。