想要個人信貸週轉資金 銀行傳授訣竅拉高信用評分

物價飆漲加上繳稅旺季，不少人可能為了資金調度傷腦筋，想要申辦個人信貸又擔心信用評分不高無法審核過關，銀行表示，想要成功申貸其實有訣竅，包括：準時繳卡費、勿短時間跟多家銀行借貸，才能拉高信用評分。

華銀表示，適逢疫情攪局、通膨帶動物價漲聲不斷，讓多數受薪階級備感壓力，如想透過貸款方式緩解資金壓力，可選擇保單借款與銀行信貸等方式，但以資金成本角度考量，銀行的無擔保個人信貸相對是較理想的選項。

不過想要順利申辦個人無擔保信貸也有訣竅的，華南銀行說，銀行在信貸審核時，會以借款的人財務狀況、信用評分進行評估，因此借款人想要拿到較高的額度、較低的優惠利率，不妨可從「按時還款」與「避免短期跟多家銀行申貸」兩大方向著手，以此提高自身的信用評分。

華南銀行表示，銀行在審核信用貸款時，會根據申請人的年齡、收入來源、財務狀況與信用狀況等項目評估借款人的條件，舉例來說，假設小明年滿 20 歲，有正當職業且在同一公司任職滿 2 年以上，銀行就會認為是每個月有固定收入來源可還款之人。

如果小明有使用信用卡消費的習慣，且每個月都會按時繳交卡費不拖延，他的信用評分也會比較高，在有穩定的收入來源、信用評分也高的情況下，小明想要申辦個人信貸獲得銀行核貸的機率也較高。

華南銀行說明，信用評分主要是根據個人的還款紀錄，定期揭露的信用資料，只要是與金融機構有往來，且定期還款者，信用評分也較高；反之，若借款人長期延遲還款，通常信用評分也會較低。

但華銀也說，如果過去曾經延遲繳款也別擔心，個人信用評分機制為浮動機制，只要借款人持續與銀行的相關產品有信用度互動，且養成準時繳款的好習慣，仍有機會修補信用評分。

民眾在挑選個人信用貸款時，除了比較借款利率外，也要留意相關費用，包括開辦費用與個人信用查詢等費用，這些都攸關借款成本，以華南銀行的「快易貸」為例，成本費用只有手續費與徵信查詢費，透過線上申請還有手續費 5 折優惠。

此外，「快易貸」借款期限最長 7 年，借款人年齡加計借款期限不得超過 65 歲，可申貸額度最高 300 萬元。

