生華科3月虧損大幅收斂 每股虧0.1元

生華科 (6492-TW) 今 (21) 日公告 3 月自結稅後虧損 800 萬元，虧損較去年同期大幅收斂，每股虧損 0.1 元；2-3 月虧損 5500 萬元，同樣也比去年同期少，每股虧損 0.62 元。

生華科開發的新冠新藥 Silmitasertib 在最新細胞實驗證實，可對抗 Omicron 變異株，對抑制 Omicron 增殖活性達 90%，目前已備妥新藥且無償提供，將可向陽明交大附醫、台大、北榮、衛福部桃園醫院、北市聯醫仁愛院區和振興等 6 家醫院提出用藥申請。

生華科表示，Silmitasertib 為口服劑型，已治療超過 200 位癌症病人，且安全性無虞；在治療新冠中症患者臨床試驗中，該新藥可防止病情惡化並加速患者恢復健康。

除了新冠新藥外，生華科旗下治療特定基因缺損的乳癌和卵巢癌開發中新藥 Pidnarulex，也取得美國 FDA「快速審查認定」(FTD)，可在執行臨床試驗期間，透過書面或面對面會議進行諮詢，包括臨床設計、藥物開發計畫以及確保適當資料蒐集等，有助加速申請藥證時程。

生華科 Pidnarulex 目前正進行多國、多中心的人體臨床試驗，收治乳癌、卵巢癌、攝護腺癌、胰臟癌及具 BRCA1 基因缺損或其他 HRD 基因同源重組缺陷的卵巢癌患者。