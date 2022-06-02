富鼎前4月獲利年增195% 每股純益4.66元

MOSFET 廠富鼎 (8261-TW) 今 (2) 日公告 4 月自結，稅後純益 0.92 億元，年增 583.33%，每股稅後純益 1.13 元，累計前 4 月稅後純益 3.78 億元，年增 195.31%，每股稅後純益 4.66 元；受惠 MOSFET 需求維持高檔，富鼎前 4 月獲利較去年同期大增逾倍數，也賺贏去年上半年 3.11 元。

富鼎 4 月營收 3.28 億元，月減 18.97%，年增 5.47%，累計前 4 月營收 14.59 億元，年增 8.95%，創下同期新高。

展望今年，隨著國際 IDM 持續將產能轉移至車用、工控等市場，整體功率半導體市場仍供不應求，富鼎在客戶端的市占率也增加，除了既有的電源供應器應用端，也持續往車用電子等應用擴展。

鴻海 (2317-TW) 與國巨 (2327-TW) 合資的國創半導體，也看好富鼎在該領域的發展，斥資約 28.868 億元，取得其私募股 3.5 萬張，持股比一舉攀升至 30.08%，成為最大單一股東。

市場看好，隨著富鼎獲得富爸爸支援，不僅可藉集團之力，加速車用產品進展，也因鴻海與車廠的關係，進一步了解車用產品發展路徑，有效節省投入資源，最重要的即是擁有龐大的出海口，讓未來營運錦上添花。