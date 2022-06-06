台股站穩月線 多頭反攻看兩條件

台股在端午連假後首日交易小漲作收，大盤站穩月線後，短線要看兩大因素：包括：量能是否回升至 2500 億元、大盤何時突破季線反壓。

台股今 (6) 日為端午連假後第一個交易日，指數上漲 53.39 點，收在 16605.96 點，根據歷史資料，台股在端午節過後一個月指數走揚機率高，且從籌碼面來看，大盤融資餘額減少，外資買超轉趨積極，有利多頭攻勢。

進一步從技術面觀察，自 5 月 12 日低點以來，大盤已反彈逾千點，加上週 K 線連三紅，台股有機會向上挺進。

PGIM 保德信金滿意基金經理人賴正鴻表示，5 月以來台灣確診人數屢創新高，導致民眾減少外出頻率，且受到烏俄戰事、中國封城影響，全球經貿成長持續放緩，台灣景氣燈號也續呈「綠燈」，綜合判斷分數創下近 18 個月新低。

另外，5 月製造業 PMI 與非製造業指數降至 53.5、45.1，較去年疫情期間更為謹慎保守，不過，半導體強勁的資本支出，以及新興科技需求帶動的出口動能保持韌性，仍將提供台灣景氣基本支撐。

賴正鴻補充，包括美元走勢、各產業龍頭 5 月營收數據，以及 6 月 16 日央行理監事會議等也值得持續追蹤。

安聯投信台股團隊表示，儘管市場仍多空雜陳，且反覆消化通膨與庫存壓力，但有兩跡象顯示台股已在持續打底，包括電子權值在內族群近期出現利空不跌的跡象。

其次則是庫存仍在修正，但股價未再破底的狀況，故短期下半年需求不好的擔憂應已大致反映，短線支撐浮現，尤其是之前跌幅相對較大的電子或權值股對利空反應已開始鈍化，出現止穩跡象。

安聯投信台股團隊表示，由於通膨問題仍在，故策略上仍宜採中性偏保守態度，其中仍宜以具結構性成長利基如 IP、ASIC、晶圓代工等題材為核心持股，雖短期難免受市場影響，但長期來看仍具成長性。

至於投資策略也可從利空不跌，或股價、基本面已有大幅修正的標的中挑出具結構性成長利基，或庫存調整後仍可成長者，同時可避開或留意利多不漲或是場偏好程度高度一致的題材，以緩和由非基本面引發的籌碼面鬆動壓力。

