振樺電KIOSK雙喜臨門拿下歐美客戶大單 POS拚全球前三大

工業電腦廠振樺電 (8114-TW) 今 (6) 日召開股東會，董事長陳茂強表示，訂單能見度已達 9 月，近期營運更頻報捷，KIOSK 除拿下美電商龍頭大單、比特幣 ATM 更新增全球前二大其中一間營運商訂單，規模是目前數倍以上，且有望是獨家供應，目標要成全球前三大 POS 品牌廠。

據了解，目前振樺電 POS 業務在全球 POS 品牌中排名第五，一到四名依序是 HP、TOSHIBA、NCR、DIEBOLD，公司目標是要擠進全球前三大。

陳茂強表示，下半年除了新的單子進來，缺料狀況改善也是一大主因，相較去年多數零組件缺，今年是少部分交期仍長，但整體狀況已逐漸舒緩。

其中，KIOSK 部分，振樺電與全球電商龍頭合作線上購買線下退貨 (BORIS) 解決方案，已獲客戶肯定，合作範疇將擴大至第三方零售商；比特幣 ATM 更表現亮眼，可望新增全球前二大營運商之一的訂單，該訂單規模是既有客戶的數倍，且有機會獨家供應。

另外，KIOSK 在歐洲也多有斬獲，除與歐洲機電大廠合作電動車充電樁將在全歐地區布建，也取得歐盟總部自助 Check in、戲院、保齡球館等自助購票系統訂單，預計下半年至明年可望陸續發酵。

瑞傳方面，陳茂強透露，也有一個 2-3 年的長單，預計第三季可望開始出貨，跟華碩 (2357-TW) 的合作效益將慢慢顯現，料況上也幫了不少忙，此外，瑞傳也跟 KIOSK 整合分工，有利振樺整體營運表現。

另外，陳茂強也說，POS 目前跟策略夥伴聯想合作裝置即服務 (Device as a Service, DaaS)，以租賃的方式拓展市場，計畫鎖定前 500 大客戶。