台股價漲量縮守住16600點 三大法人土洋對作買超7.53億元

台股今 (6) 日由電子股領漲，大立光等蘋概股表現亮眼，觀光股活蹦亂跳，加上金融股持穩，加權指數一度上漲逾百點，終場漲幅縮小，漲 53 點，收在 16605 點，5 日線得而復失，三大法人呈現土洋對作，合計買超 7.53 億元。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資今天持續賣超 22.32 億元，為連 3 賣；投信則轉買 11.2 億元；自營商同步買超 18.57 億元。三大法人合計買超 7.53 億元。

權王台積電在多空交戰下，盤中一度翻黑，終場收平盤 540 元，市值守住 14 兆元；聯電吸引買盤進駐，股價勁揚逾 2%，收全場最高 52 元；聯發科翻紅上漲近 1%，站回 900 元之上，收 905 元；鴻海盤中一度漲近 2%，最高來到 116 元，終場收 115.5 元。

光學元件廠大立光 5 月營收略見回溫，且 6 月會更好，在股東會登場前夕吸引買盤湧入，股價強漲逾 8%，收 1810 元，站上季線；光學二哥玉晶光一度勁揚超過 4%，終場漲幅縮小收 422 元。蘋果全球開發者大會 (WWDC)7 日登場，市場屏息以待，蘋概股獲資金追捧，穩懋、玉晶光、臻鼎 - KY、景碩、嘉聯益、TPK-KY、台光電等，股價均在盤上表現。

台新金啟動與新光金合併評估，第二宗金金併露曙光，引發市場聯想，新光金一度亮燈漲停，終場收漲近 8%，台新金也有近 3% 的漲幅，其他金融股普遍在盤上表現，如開發金、中信金、高雄銀、上海商銀等。

振興觀光方案即將啟動，台灣邊境管制逐步鬆綁，持續帶動觀光股表現，上櫃股五福、富野、海灣、大略 - KY、老爺知、劍湖山及上市股新天地，今天股價均亮燈漲停，六福、雲品、寒舍、美食 - KY、易飛網、洛碁、漢來美食等餐飲、飯店股，今天漲勢都相當凌厲。