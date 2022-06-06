〈台股盤後〉大立光領蘋概股撐盤 漲53點日K終止二連黑

台股今 (6) 日上演反彈震盪，大立光出量破底翻，領軍蘋概股強勢撐盤，不過上檔 5 日線明顯有壓，終場加權指數上漲 53.39 點、收在 16605.96 點，日 K 終止二連黑，成交量量縮至 2102.83 億元。

蘋果全球開發者大會 (WWDC) 將於 7 日登場，大立光昨日公布的 5 月營收出現止跌回穩跡象，6 月進入拉貨旺季，激勵大立光今天股價大漲超過 8%，收在 1810 元，一舉收復所有短期均線。蘋概股同步成為盤面焦點，穩懋勁揚超過 5%，文曄、友訊、智原、英業達、台光電等也連袂走強。

其餘電子權值股部分，台積電終場以平盤 540 元作收，鴻海上漲 1.31%，收在 115.5 元；聯電走高 2.56%，聯發科、友達、日月光投控等也都小漲撐盤。

金融指數今天在金金併題材發威下，漲勢也優於大盤，併購主角新光金爆量衝高，盤中一度亮燈漲停，終場雖然票面價未站穩，但仍以勁揚 7.86%、收在 9.87 元；而另一主角台新金則上漲 2.85%、收在 18 元，雙雙收復所有短期均線。

其餘金融股包括：開發金、高雄銀、王道銀行、京城銀、上海商銀、中信金、遠東銀等也都表現亮眼。

解封預期性心理帶動下，觀光股今天強勢大漲，上市的六福、新天地，以及上櫃的海灣、劍湖山、老爺知、大略 - KY、五福、富野都以漲停作收。

整體來說，台股今天由各擁題材的族群表態，收復 16600 點以上，雖然日 K 收紅，但是 5 日線觸及一下仍無功而返，後續若要繼續反彈上攻，則需要攻擊量擴增帶動。