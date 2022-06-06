穩懋5月營收小幅回升 全新寫近20個月低點

砷化鎵族群 5 月營收出爐，反映傳統淡季、中國手機等終端需求疲軟影響，仍處在相對低檔，穩懋 (3105-TW)5 月營收達 18.29 億元，月增 1.5%、年減 11.2%，與上月變化不大，上游磊晶廠全新 (2455-TW) 則因安排機台歲修，單月營收下滑至 2.26 億元，為近 20 個月來低點。

穩懋 5 月營收達 18.29 億元，月增 1.5%、年減 11.2%，累計今年前 5 個月營收達 91.92 億元、年減 8.8%。

穩懋認為，第二季營運持續受中國智慧型手機庫存調整影響下，估營收將季減 7-9%、毛利率則落在 27-33%，產能利用率也將較第一季約 70% 再下滑，法人認為，隨著需求逐步落底回溫、新機動能挹注下，穩懋第二季營運可望優於預期。

美系外資今日也出具報告，將穩懋評等由中立上調至買進，目標價同步調高至 271 元，主要有三大原因，包含股價已大幅修正反應利空、整體產業庫存修正已達 2-3 季、零組件拉貨及新機需求可期，也預估穩懋第三季營收將可望季增 2 成以上。

砷化鎵上游磊晶廠全新 5 月營收則達 2.26 億元，月減 11.9%、年減 21.8%，為近 20 個月來低點，主因是月初安排機台歲修，導致光電子產品出貨遞延約一周時間，預計出貨將遞延至 6 月，累計前 5 月營收則達 13.21 億元、年減 9.9%。

全新指出，5 月光電子產品出貨受歲修遞延，營收比重下滑至 12%，微電子需求則與上月相當，展望 6 月，法人預期，隨著手機 PA 庫存調整告一段落後，6 月需求可望逐步回升，且包含 iOS、安卓系統 (Android) 系統下半年都將有新機推出，可望助推砷化鎵族群營運回溫。