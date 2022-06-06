蘋概、觀光股點火 台股漲53點收16605點 5日線沒站穩

台股今 (6) 日由大立光領漲電子股，尤其是蘋概股表現亮眼，觀光股也活蹦亂跳，加上金融股回穩，激勵加權指數一度上漲逾百點，站上 16600 點，終場漲 53.39 點或 0.32%，收在 16605.96 點，5 日線沒能站穩，成交值 2102.83 億元。

櫃買指數今天走勢震盪，終場下跌 0.16 點或 0.08%，收在 202.69 點，成交值 562.05 億元。上市櫃成交值合計 2664.88 億元。

光學元件廠大立光 (3008-TW) 受惠客戶端新機種挹注，5 月營收略見回溫，且 6 月會更好，在股東會登場前夕吸引買盤湧入，股價強漲逾 8%，收 1810 元，站上季線；光學二哥玉晶光一度勁揚超過 4%，終場漲幅縮小收 422 元。

蘋果全球開發者大會 (WWDC) 將於 7 日舉行，市場屏息以待，蘋概股今天獲得資金追捧，iPhone 主要組裝代工廠鴻海漲勢放大，一度漲近 2%，最高來到 116 元，終場 115.5 元；砷化鎵廠穩懋一度大漲逾 7%，終場收漲 5.88%，季線得而復失。其他包括臻鼎 - KY、景碩、嘉聯益、英業達、TPK-KY、台光電等，股價均在盤上表現。

晶圓代工龍頭台積電在多空交戰下，盤中一度翻黑，終場收平盤 540 元，市值守住 14 兆元；晶圓代工二哥聯電則勁揚逾 2%，收全場最高 52 元；聯發科強勢翻紅，並上漲近 1%，站回 900 元之上，收 905 元。

振興觀光方案即將啟動，台灣邊境管制逐步鬆綁，持續帶動觀光股表現，上櫃股五福、富野、海灣、大略 - KY、老爺知、劍湖山及上市股新天地，今天股價均亮燈漲停，六福、雲品、寒舍、美食 - KY、易飛網、洛碁、漢來美食等餐飲、飯店股，今天漲勢都相當凌厲。

觀察盤面焦點股，泰豐輪胎中壢舊廠開發案流標，引發失望性賣壓出籠，今天股價遭摜殺，一度爆量跌停，收 21.5 元，南港持股泰豐逾 3 成，同遭拖累、下挫超過 3%，跌破 40 元關卡。

台新金啟動與新光金合併評估，第二宗金金併露曙光，引發市場聯想，新光金一度亮燈漲停，終場收漲近 8%，台新金也有近 3% 的漲幅，其他金融股普遍在盤上表現，包括開發金、中信金、高雄銀、上海商銀等。