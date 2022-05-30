【袁志峰專欄】美股反彈，利好港股表現

今日推介 - 中芯國際 (981), 上日收市 $17.26

1) 股市前景

受隔晚美股上升帶動，上周五港股顯著反彈，科技股跑贏大市，成交增加，沽空比率下降。美國通脹有緩和跡象，刺激上周五美股再次急升及美元指數下跌，美股 3 大指數已從 5 月 20 日盤中低位回升 8.4%-9.9%，估計今周美股可企穩，利好港股短期表現。筆者認為 6 月份港股仍是上落市，缺乏持續上升的條件，美國加息縮表是主要利淡因素，中國積極的宏觀政策、人民幣滙率企穩及偏低估值意味着港股下跌空間相對有限，恒指跌穿 3 月低位的概率不大。

今天推介是中芯國際 (981) — (1) 中央企業兼大股東中國信息通信科技集團於 5 月 24 日在公開市場以均價 16.64 元買入 800 萬股中芯國際，持股量由 11.95% 增至 12.05%。(2) 中芯國際於 5 月 19 日及 24 日合共回購 1.35 億元股份，均價 16.17 元，是 2018 年 10 月後首次回購股份。(3) 中芯國際被納入恒指，晋升藍籌股，6 月 13 日生效。(4) 本月至今，股價升 5.1%，同期恒指及恒生科指分別跌 1.9% 及 6.4%，跑赢大市。(5) 首季度業績理想，收入及盈利達 18.41 億元 (美元. 下同) 及 4.47 億元，同比增 17% 及 182%。毛利率為 40.7%，優於管理層指引的 36%-38% 之間。公司預期二季度收入環比增 1%-3%，毛利率於 37%-39% 之間。(6) 現價對應 2021 年度市盈率 10.3 倍，市賬率 1.0 倍，估值吸引，建議買入，目標價 19.0 元，止損價 16.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 530 點，全日窄幅震盪，早盤漲幅曾擴大至 664 點，午後曾收窄至 378 點，收報 20697 點，升 581 點或 2.9%。成交額按增 26% 至 1206 億元，4 月份日均成交額 1165 億元。港股通南向資金淨買入 4 億元 ，中海油 (883)、美團 (3690) 及建行 (939) 錄得 9.7、2.2 及 1.8 億元淨買入，騰訊 (700)、長城汽車 (2333) 及李寧 (2331) 錄得 4.6、1.8 及 1.5 億元淨賣出。5 月以來淨買入 458 億元，4 月淨買入 105 億元。全周計，恒指跌 0.1%。

藍籌股 60 升 4 跌 2 持平。阿里 (9988) 及藥明生物 (2269) 漲逾 12% 及 7%，為表現最佳藍籌。其次是京東 (9618)、創科實業 (669) 及申洲國際 (2313) 升逾 5%。安踏體育 (2020) 升 5%。新奥能源 (2688) 升 4%。李寧 (2331)、中海油 (883)、中國平安 (2318)、銀河娛樂 (27)、百威亞太 (1876)、聯想 (992) 及中生製藥 (1177) 升逾 3%。友邦保險 (1299) 及石藥集團 (1093) 升近 3%。信義光能 (968) 跌逾 1%，為跌幅最大藍籌。中國海外發展 (688) 及龍湖集團 (960) 跌少於 0.3%。

恒生科指升 3.8%，收報 4186 點，成份股 27 升 1 持平。大型科技股領漲，京東 (9618)、網易 (9999) 及美團 (3690) 升逾 5%、4% 及 3%。百度 (9888) 及阿里 (9988) 漲逾 14% 及 12%，為升幅最大成份股。其次是攜程 (9961) 升逾 7%，理想汽車 (2015) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 6%。金山軟件 (3888) 升逾 5%。小鵬汽車 (9868) 及平安好醫生 (1833) 升逾 4%。金蝶國際 (268) 及京東健康 (6618) 升近 4%。阿里健康 (241) 無起跌，為表現最差成份股。全周計，恒生科指跌 2.3%。

板塊方面，大型科技股，電動車及體育用品股跑赢大市，漲幅居前。蔚來 (9866)、理想汽車 (2015) 及小鵬汽車 (9868) 升 4%-8%。光伏、風電、火電股逆市下跌，跌幅居前。福萊特玻璃 (6865) 及信義能源 (3868) 跌 2%。龍源電力 (916)、金風科技 (2208) 及大唐新能源 (1798) 跌 2%-3%。中國電力 (2380) 跌近 4%，華潤電力 (836) 及華能國際 (902) 跌近 2%。

周五上証指數高開 0.4%，早盤做好，最多曾升 0.9%，午後偏軟，曾倒跌 0.3%，收報 3130.24 點，升 0.2%。深証成指跌 0.1%，科創 50 指數跌 1.1%。滬深兩市總成交約 8200 億元 (人民幣 · 下同)，環比持平。滬深股通北向資金轉淨賣買入 39 億元，5 月以來累積淨賣出 41 億元，4 月淨買入 63 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國聯儲局重視的通脹指標─核心個人消費開支平減指數 (Core PCE) 增長，由 3 月的 5.2% 放緩至 4.9%，符合預期，整體 PCE 增長亦放慢至 6.3%，今年以來升幅首度減速。(信報)

國家統計局公布，今年 1 至 4 月，全國規模以上工業企業實現利潤總額 2.658 萬億元人民幣，按年增長 3.5%，較首季的增速 8.5% 回落 5 個百分點。4 月規模以上工業企業實現利潤按年轉跌 8.5%，為兩年來首次下滑，且降幅為 2020 年 3 月以來最大。(信報)

中證監和香港證監會周五聯合宣布，同意把 ETF 納入互聯互通機制，投資額度與股票互聯互通一併統計及管理。兩地證監會預計，公布日起需時約兩個月作最後準備，即「ETF 通」最快或在 7 月正式實施。(信報)

4) 個股訊息

據港交所權益披露，中國信息通信科技集團於 5 月 24 日在場內買入 800 萬股中芯國際 (981)，每股平均價為 16.6387 元，涉資 1.33 億元。完成後，中國信息通信科技集團持有中芯的港股比例由 11.95% 升至 12.05%。(信報)

路透引述消息人士稱，中國恒大 (3333) 正考慮分期償付境外債權人，希望將境外債權人的本金和利息轉化為新債務，然後在 7 到 10 年的時間內分期償還。境外債權人還可以將部分債務轉換為恒大旗下恒大物業 (6666) 和恒大汽車 (708) 的股權。據悉，高達 20% 的境外債務可以轉換為這兩間公司的股權。(信報)



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