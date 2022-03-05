大立光2月營收26.09億元創36個月來新低 3月可望回升

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2 月營收達 26.09 億元，創 36 個月來新低，月減 30.05%，年減 18.7%，符合法說預期，累計前 2 月營收為 63.45 億元，年減 18.75%，就客戶端拉貨動能來看，3 月營收將較 2 月上揚，且客戶端新機型鏡頭持續開發中。

大立光指出，2 月出貨產品結構中，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品 10-20%。

大立光第一季仍處營運淡季，2 月營收因春節假期及工作天數減少而下滑，隨著客戶拉貨動能將回升，2 月營收可望成為全年營收低點。

就全年而言，大立光客戶端對高階鏡頭的開發持續進行中，今年 8P 鏡片案子有變多，導入客戶也在增加，鏡頭更可能會升級到 2 億畫素，但由於客戶端對全球經濟有疑慮，搭載高規格鏡頭高階手機銷售恐不如預期，短期拉升鏡頭規格力道仍相當遲緩。

不過，大立光衝刺車用鏡頭產品，成立專責公司進一步開發，由於部分產品是特殊設計，客戶端要求大立光以模組化生產方式交貨，因此，車用鏡頭產品占大立光營收比重仍低。

大立光 2021 年稅後純益為 186.71 億元，年減 23.9%，每股純益為 139.28 元。股東會將在 6 月 8 日召開。

大立 2021 年下半年盈餘每股配現金股利 39 元，加計已配發的 2021 年上半年現金股利 31.156 元，去年盈餘每股配發 70.156 元，盈餘配發率 50.15%，創 12 年來新高。