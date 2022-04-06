大立光4/14召開法說會強碰台積電 法人關注三大重點

大立光 (3008-TW) 首季營收 101.33 億元，呈現季、年雙減，公司預計 4 月 14 日將召開法人說明會，與台積電 (2330-TW) 同日，除將公布首季獲利及第二季展望，法人更關注包括毛利率、產能利用率及車用市場布局等三大重點。

證券分析師張陳浩指出，大立光 3 月營收結構顯示，其他產品 30-40%，顯示在國際品牌車用光學模組產品外，是否代表進入電動車市場有新的斬獲，市場也關注，面對中國大陸不斷崛起的電動車品牌，大立光是否有來自新的客戶訂單。

再者，手機光學鏡頭市場中，張陳浩認為，大立光過去在高階手機鏡頭市場獨大，目前持續遭其他光學元件廠商侵蝕瓜分市占，毛利率在 2021 年第四季跌到 55.85%，在非蘋手機廠不斷去化庫存下，大立光的手機客戶可能重啟高階鏡頭組以影像品質競爭，推升銷售成長，是否有機會改善大立光毛利率，是市場關注的重點。

大立 2022 年第一季仍處淡季，2 月營收因春節假期及工作天數減少而下滑，3 月隨著工作天數增加營收回升，但是 3 月及 4 月回升力道仍然偏弱，分析師黃漢成說，目前關注大立光第二季產能利用率是否有拉升機會，尤其是 2023 年大立光在台中新建生產線將完工，如產能利用率遲遲無法提高，甚至明年又將遭遇新廠啟用後的高成本壓力，趨勢恐不利大立光。

黃漢成說，全球手機市場消費力道可能因通膨遭到影響，大立光配合客戶開發搭載 VCM(音圈馬達) 的鏡頭組、成立專責公司、專責生產線生產車用光學產品，以目前市場產品的價格及生產的毛利率來看，車用光學產品毛利率將難達成過去手機鏡頭組高達 60% 的表現，預料也是法說關注的重點。

大立光 3 月營收 37.56 億元，月彈升 43.99%，年減 6.34%，重回 1 月水準；不過，大立光預估，在客戶端拉貨疲弱下，4 月營收仍將較 3 月下滑。大立光今年首季營收 101.33 億元，季減 22.37%，為近 3 季以來低點，年減 14.27%。

大立光 3 月出貨產品結構中，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 40-50%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品 30-40%。