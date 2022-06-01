電金齊挫、鴻家軍撐盤 台股跌132點收16675點

美股四大指數周二收黑，台股今 (1) 日也走勢震盪，電子股普遍走弱，金融股湧現賣壓，儘管鴻海率領鴻家軍逆勢撐盤，航運股也回神，但加權指數終場仍下跌 132.68 點或 0.79%，收在 16675.09 點，成交值 2528.53 億元。

櫃買指數終場下跌 1.09 點或 0.54%，收在 203.57 點，成交值 643.07 億元。上市櫃成交值合計 3171.6 億元。

權王台積電歷經昨天急拉尾盤後，今天轉跌近 2%，終場收 549 元；日月光、友達、欣興、矽力 - KY 等賣壓也偏重；國巨、聯發科則力守平盤。

鴻海董事長劉揚偉在股東會上為股價抱屈後，今天逆勢上漲 2%，一度衝上 116 元，創 10 個多月新高，終場收 114.5 元，鴻家軍同步吸引資金進駐，其中天鈺大漲超過 8%，台揚、鴻準、榮創、位速、正達、廣宇等也在盤上表現。

高價股方面，股王矽力 - KY 昨天上演激情拉尾盤後，今天股價下挫逾 3%，失守 3000 元大關，收 2935 元；股后信驊、旭隼、緯穎、富邦媒、嘉澤等也震盪走跌，不過，力旺、譜瑞 - KY、亞德客 - KY 等仍獲資金點火。

金融股全面走低，其中第一金大跌逾 3%，玉山金、元大金、台新金、中信金同步挫逾 2%，國泰金、華南金、開發金等均震盪走跌。