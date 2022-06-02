大波段潛力股！昇陽半、可成、聯發科、合晶

時序進入六月，下半年的波段行情也正式開始，之前有跟各位說過目前萬六到萬七的盤【非常不好做】，除了要以個股基本面當成保障外，還需要靈活操作的母子操盤法、最後就是要抓住未來主流趨勢，有這三大面向加持，才能在大波段中找到適合的潛力股。

個股基本面上，我以【三低二高】（股價低、股本低、本益比低；殖利率高、成長率高）當成量縮時的操作依據，陸續選出諸如車王電 (1533-TW)、晶宏(3141-TW)、元太(8069-TW) 等等優秀標的，雖然三低二高確定了該股較為安全，但還是需要配合盤勢來進行調整才能獲利。

於是，我又接著向會員推出【母子操盤法】策略，針對一檔在三低二高範圍內的標的，進行長線波段單的布局（此為母）、接著在波段單布局期間，會針對這檔股票的脈動進行價差，這即是子。換言之，母子操盤法就是針對一檔股票的長短線同時布局，看準其向上趨勢布局波段單，然後再以價差單來拉開利差，就算最後波段單的獲利有限，這中間也能以價差單賺飽，每一檔股票都有其屬性，對其了解程度越高、獲利機會就越高。

有了【基本面選股邏輯】、【技術面操作方式】後，最後就是要抓準【題材面未來主流】。目前電子族群雖然常常因盤勢而壓抑，但科技日新月異、需求也從未減少過，即使先前國際利空衝擊整體市場，目前消費性電子也無衰退，自然其他電子主流族群也還有展露頭角的機會。

昇陽半 (8028-TW) 主要提供各大晶圓廠「晶圓再生」的服務，在製作晶圓時勢必會有良率方面的問題，而那些失敗品又必須耗費昂貴的成本，所以各大晶圓廠都會委託像昇陽半這樣的公司，進行晶圓再生作業，利用化學品類進行酸洗、拋光、清洗後，再將晶圓送回代工廠，可以節省晶圓代工廠的成本，換個角度來說矽晶圓的需求有多大，再生作業的需求就有多大。

昇陽半第一季合併營收 7.27 億元，較去年同期成長 9.1％，創歷史新高，同時昇陽半符合股本低、股價低、本益比低、成長率高的三低一高條件，再加上前些日子的整理，五月下半月果然如我預期上漲，目前仍然有突破的機會。

講到半導體矽晶圓的需求，不免再提到另一檔合晶 (6182-TW)，合晶第一季營收已連續八季上揚，創下 2010 年以來單季新高，營業毛利、毛利率同步創歷史新高，一個公司能如此成長，說明整體產業的需求旺盛，而矽晶圓這個產業就像是電子族群的命脈，所以要說電子股目前弱勢，其實完全沒有，前些陣子的下跌反而增加獲利空間，而合晶技術面顯然已經觸底，完全有可能重返 80 元以上的區間，這樣就有足足 30% 的操作空間。

可成 (2474-TW) 可以說是電子產業復甦的象徵性股票，可成曾經因為是蘋果的機殼供應鏈而風光一時，但隨著手機需求的減弱，可能售出了佔據自己四成獲利的機殼製造廠，開始進行轉型作業，如今第一季獲利開出來 2.81 元，雖然是較去年衰退的，但整體已經重新立足，且從殖利率角度來看，可成已連 7 年現金股利維持 10 元以上，過去平均殖利率約 3% 多，近兩年因股價下滑，殖利率超過 5%，具備高殖利率股的優勢性。

同樣為智慧手機重要供應鏈的聯發科 (2454-TW) 也是同樣情形，近期聯發科有積極切入車用的打算，也讓水位偏低的股價開始緩緩上揚，就像我一開始說得那樣，目前電子股其實只要甩脫「衰退題材」搭上新的主流，就會有很大的表現機會，而先前落底的差額都是投資獲利的目標，跟上大波段潛力股，創造可見的財富機會！

專人諮詢服務｜02-25415555

LINE ID｜https://lin.ee/cFL6Qcs

FB｜https://bit.ly/3F3elUD

Youtube｜https://bit.ly/3mYYyPL

諮詢表單｜https://forms.gle/QZYzCJFe5445ZB8W7

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險