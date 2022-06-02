〈台股盤後〉開低震盪收跌122.52點 量縮失守5日線

台股今 (2) 日遭逢端午連假前賣壓出籠，盤中僅觀光概念股撐盤，終場大盤指數收 16552.57 點，較昨日下跌 122.52 點或 0.73%，成交值萎縮到 2131.24 億元，市場專家認為，台股反彈已結束，接下來要留意的是上市櫃公司 5 月營收狀況。

台股昨日 K 線留上下影線收黑，今日遭遇節前賣壓，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今天大盤跳空下跌收黑，並跌破 5 日線，短線宜保守因應。

台股早盤以 16605.46 點開出，最高 16617.26 點，最低 16540.55 點，收在 16552.57 點，較昨日下跌 122.52 點或 0.73%，成交值萎縮到 2131.24 億元。

台股電子及金融股指數同步收黑，並以電子股指數下跌 1.03% 的跌勢最兇猛，權值股方面，台積電收盤下跌 1.64%，收在 540 元，鴻海 (2317-TW) 收盤股價報 114 元，較昨日下跌 0.5 元或 0.44%，聯發科 (2454-TW) 收盤跌破 900 元大關，收在 898 元，跌幅 0.77%，大立光 (3008-TW) 收盤上漲 15 元或 0.91%，收盤價報 1670 元。

今天大盤資金流向中，電子股占 60%，航運占 10%，但是收盤航運股的長榮 (2603-TW) 收平盤 144.5 元，陽明 (2609-TW) 小漲 0.5 元，收盤報 126.5 元，萬海 (2615-) 收盤報 158.5 元，較昨日下跌 1 元或 0.63%，貨櫃航運三雄雄今天全場都處於狹幅震盪區間的走勢。

航空類股也隨觀光類股起舞，華航 (2610-TW) 收盤上漲 1.67%，收盤報 27.4 元，長榮航 (2618-TW) 表現亮眼，終場上漲 3.8%，收盤價報 35.5 元。



證券分析師黃漢成指出，台股短期反彈點數達 1000 點，但目前大盤量價結構來看，台股反彈波段已經結束，將面臨另一波修正。