〈台股盤中〉震盪盤整族群輪動表態 觀光股揚眉吐氣

隨著美股震盪下跌整理，且國內端午連假在即，台股今 (2) 日早盤以下跌 69 點開出後，一度跌逾 130 點，隨後收斂跌勢，跌點在 70 點上下，其中，電子化工材料、觀光表現相對有撐，而一度轉強的中大型電子股再度轉弱，預估成交值則縮至 2200 億元左右。

從各族群來看，電子材料化工族群表現相對強勢，中華化、三福化均漲超過半根停板，達興材料和長興也穩守紅盤。

由於市場認為本土疫情可望逐漸趨緩，旅行社、觀光餐飲股已率先表態，今日走勢續強，富野、山富、易飛網、五福、大略 - KY、新天地、寶得利和六福均亮漲停燈號，鳳凰、雄獅、夏都、華園均漲逾半根停板，晶華、遠雄來、美食 - KY、寒舍、國賓、雲品和王品也有 2% 之上漲幅。

航空市況持續轉好，帶動航太零組件表現，駐龍續漲超過半根停板，誠田漲逾 4%，寶一漲 2% 之上。

個股也有不少自行表態，新世紀、倫飛、旺玖、美德醫療 - DR 均攻上漲停，首利、錩泰漲超過 8%，精成科、虹堡、耀勝、系統電均漲逾 6%，達邁、勝一、典範漲超過半根停板。

不過，大型權值股成為今日壓盤主要來源，50 大權值股跌多於漲，富邦媒、研華跌 3% 上下，聯詠、台達電、亞德客 - KY、台積電、南電、台塑化和玉山金均跌逾 1%，遠傳、開發金、中租 - KY、中鋼、瑞昱、統一、欣興、合庫金、台泥、元大金、聯發科等均遭壓在盤下。

元大投顧指出，由於不論台積電或加權指數，都剛好面臨正處於下滑中的季均線反壓、以及 3-4 月所形成的套牢籌碼區間，從技術面來看，大盤由大跌後的急彈，再轉為震盪的機率極高，但類股仍有輪動表現機會。

統一投顧則表示， 指數在連 3 日上漲後短暫壓回，仍在五日線之上，目前短均線呈多頭排列，且月線也已翻揚向上，技術面偏多，待端午長假過後，只要台股量能持續加溫且擴增至 2500 億元以上，有機會向上挑戰季線。