指數轉趨震盪 盤面將以中小型及題材個股表現為主

美國股市連兩日下跌，連帶使得本日台股承壓，加上端午節將至，買盤縮手，指數一度下跌逾 135 點，隨即有低接買盤進場令跌幅稍有收斂，盤勢轉趨震盪，這樣的行情，投資人應該如何應對？

對此永誠國際投顧分析師劉良梅表示，指數雖跳空下跌但目前跌勢收斂，半年線位置有守，表示市場雖不追價，但賣壓也並未如想像中沉重，近期加權指數來應會以區間震盪整理為主。

(加權指數日線圖)

大勢雖震盪，但觀察櫃買指數並未出現大幅度壓回，目前呈現震盪格局。

(櫃買指數日線圖)

劉良梅認為，雖然集中市場下跌，但資金轉向中小型個股尋找機會。她推斷近期盤面將以中小型個股表現為主，若投資人選對題材以及方向，就有賺價差的機會。同時，櫃買指數往往是加權指數的領先指標，因此對於本日下跌，投資人應積極尋找布局機會。

盤面上來看，本日屬於傳產強、電子弱的盤面狀況，解封概念股再度躍上檯面，航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW)，就是值得留意的方向。

若投資人喜愛鎖定產業趨勢進行中長期的投資，就可以留意伺服器以及 IC 基板的族群，包含緯穎 (6669-TW)、(3533-TW) 嘉澤、信驊 (5274-TW)、金像電 (2368-TW)、興 (3037-TW) 欣、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW)，這些都是具長線成長動能的個股。

最後劉良梅提醒，即便指數有所止穩，甚至尾盤有機會進一步收斂，但由於國際形勢仍具不確定性，即使後市看佳，投資人仍要留意風險，盡量避免追價。

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